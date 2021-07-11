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События Сегодня, 16:08136
Когда и какой вакциной детей в Украине будут прививать от коронавируса рассказали в Минздраве

Руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика заявил, что во время пятой волны вакцинации от коронавируса будет разрешена иммунизация детей.

Об этом сообщает "Укринформ". 

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", - сказал Заика.

По его словам, детей будут прививать по рекомендации врачей, укол будут делать вакциной Pfizer.

"Если мы говорим о детях 12-16 лет, то знайте, что это Pfizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал Заика.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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