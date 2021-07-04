 

Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает

События Сегодня, 18:2993
Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает

Состояние здоровья популярной российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую в середине июня ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ухудшается - у артистки перестает работать правое легкое.

Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, певица находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО), судя по результатам рентгена - у нее перестает работать правое легкое. В нем увеличились кисты и полости, из-за осложнений легкому не помогает ИВЛ.

Кроме того, проблема в работе легких повлияла и на другие органы - у МакSим увеличились левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Певица, Максим, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Новые подробности госпитализации певицы МакSим с коронавирусом узнали журналисты
Новые подробности госпитализации певицы МакSим с коронавирусом узнали журналисты
4-июл-2021, 09:25
Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды
Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды
28-июн-2021, 16:48
Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому
Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому
19-июн-2021, 16:39
В России умер актер Артем Анчуков, сыгравший в сериале
В России умер актер Артем Анчуков, сыгравший в сериале "Улица разбитых фонарей"
6-июн-2021, 14:48
Белорусский оппозиционер, который пытался покончить с собой в зале суда, выжил. Он находится в наркозе под ИВЛ
Белорусский оппозиционер, который пытался покончить с собой в зале суда, выжил. Он находится в наркозе под ИВЛ
1-июн-2021, 19:51

Последние новости

22:49
События
Под Одессой в море нашли тело мужчины, который пошел купаться вместе с сыном. Ребенка еще ищут
22:48
Политика
Встречу Зеленского и депутатов перенесли из-за обиды после проваленных голосований
22:45
События
Пока на правом берегу Киева был дождь, по левому пронеслась пылевая буря
19:59
События
В Киеве пронесся ливень с ураганом. Сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы
19:06
События
Полицейская спецоперация введена в Киеве. Мужчину расстреляли из автомата на улице
18:29
События
Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает
16:11
Политика
Почему американцы откладывают визит президента Украины
16:08
События
Когда и какой вакциной детей в Украине будут прививать от коронавируса рассказали в Минздраве
16:07
События
В разгар жары в Киеве запретили купаться на всех пляжах
12:44
События
В полиции раскрыли подробности крушения вертолета под Николаевом
12:43
События
У саудовцев в столичной "Арене" выкрали паспорта, телефоны и все деньги
12:40
События
Иммунитет к коронавирусу выработался у трети украинцев
10:08
События
"Слуга народа" Камельчук чуть не подрался с экс-министром Розенко в прямом эфире
10:04
События
В США женщину впервые зачислили в спецназ ВМС
09:22
События
В Житомире построят патронный завод за деньги инвесторов из США
09:21
События
Девушке совершить суицид на мосту Патона в Киеве помешали патрульные
09:20
Политика
Закон, который расширяет его контроль за Нацсоветом по ТВ подписал Зеленский
09:18
Политика
О возможном возвращении Авакова во власть осенью объявил Арахамия
09:16
События
Нетрезвые родители из Украины в Польше не заметили как в озере утонул двухлетний мальчик
09:14
События
В МОЗ рассказали украинцам, чем грозит дефицит сна и сколько нужно спать

Новости ТОП-7

Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов"3367
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июля 20212196
Ужесточение карантинных мер анонсировали в Украине1440
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 июля 20211291
Жара до +35 и ливни с грозами. Какой будет погода в Украине в субботу708
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине646
Почему в разгар жары от украинцев требуют авансы за отопление577

Досуг

В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
Проктологические заболевания стремительно молодеют. Врачи связывают это с малоподвижным образом жизни, сидячей работой за компьютером и экологическими факторами. В медицинской сети Healthy&happy оказывают полный спектр медицинских услуг, направленных на диагностику и лечение болезней прямой
Сегодня, 20:1049
Утепление стен деревянного дома изнутри
Утепление стен деревянного дома изнутри
Многие люди считают, что хотят жить в деревянном доме, так как он экологичнее каменного. Право выбора остается в любом случае за каждым. И вот построив дом из профилированного бруса 150*150, стоит задуматься над тем, как утеплить деревянный дом.
Сегодня, 08:3371
Свойства эластичных водостойких клеев под плитку
Свойства эластичных водостойких клеев под плитку
Эластичные клеи для работы с плиткой являются универсальными в применении. Их отличает большой перечень положительных свойств.
Вчера, 19:48109
Преимущества покупок канцтоваров в Интернете
Преимущества покупок канцтоваров в Интернете
Канцелярские товары - одно из основных требований любой организации, поскольку менеджеры должны предоставлять их своим сотрудникам.
Вчера, 18:12114
Рекламная стела на улицах городов
Рекламная стела на улицах городов
Любой способ проинформировать покупателя про расположение торговой точки, про товар или услуги является рекламой. Привлечь внимание можно с помощью яркой вывески на фасаде, баннера или растяжки, наклеек на витринах. Все эти средства направлены на увеличение продаваемой продукции или услуги.
Вчера, 15:5981
Телевизор с актуальными функциями: где купить и как выбрать
Телевизор с актуальными функциями: где купить и как выбрать
Новейшие телевизоры способны решать множество задач. Функций у них гораздо больше, чем у старых ламповых устройств или самых первых «плазм».
Вчера, 08:22102

События

Под Одессой в море нашли тело мужчины, который пошел купаться вместе с сыном. Ребенка еще ищут
Под Одессой в море нашли тело мужчины, который пошел купаться вместе с сыном. Ребенка еще ищут
 В субботу, 17 июля, в курортном поселке Затока Одесской области из моря достали тело мужчины - 49-летнего отдыхающего из Черкасской области. Теперь правоохранители ищут его сына.
Сегодня, 22:4916
Пока на правом берегу Киева был дождь, по левому пронеслась пылевая буря
Пока на правом берегу Киева был дождь, по левому пронеслась пылевая буря
В субботу, вечером 17 июля, пока на правом берегу Киева шел сильный ливень, по левому пронеслась  пылевая буря с песком. 
Сегодня, 22:4521
В Киеве пронесся ливень с ураганом. Сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы
В Киеве пронесся ливень с ураганом. Сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы
В субботу, 17 июля в Киеве после довольно длительной жары начался дождь. По словам киевлян, некоторые центральные улицы столицы практически затопило.
Сегодня, 19:5959
Полицейская спецоперация введена в Киеве. Мужчину расстреляли из автомата на улице
Полицейская спецоперация введена в Киеве. Мужчину расстреляли из автомата на улице
В субботу, 17 июля, в Киеве были слышны выстрелы, мужчина получил огнестрельное ранение ноги.
Сегодня, 19:0655
Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает
Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает
Состояние здоровья популярной российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую в середине июня ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ухудшается - у артистки перестает работать правое легкое.
Сегодня, 18:2994
Когда и какой вакциной детей в Украине будут прививать от коронавируса рассказали в Минздраве
Когда и какой вакциной детей в Украине будут прививать от коронавируса рассказали в Минздраве
Руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика заявил, что во время пятой волны вакцинации от коронавируса будет разрешена иммунизация детей.
Сегодня, 16:08139
7 Днів