Певице Максим становится хуже - отказывает легкое, ИВЛ не помогает

Состояние здоровья популярной российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую в середине июня ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ухудшается - у артистки перестает работать правое легкое.

Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, певица находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО), судя по результатам рентгена - у нее перестает работать правое легкое. В нем увеличились кисты и полости, из-за осложнений легкому не помогает ИВЛ.

Кроме того, проблема в работе легких повлияла и на другие органы - у МакSим увеличились левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.