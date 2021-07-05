Полицейская спецоперация введена в Киеве. Мужчину расстреляли из автомата на улице

В субботу, 17 июля, в Киеве были слышны выстрелы, мужчина получил огнестрельное ранение ноги.

Правоохранители ввели в столице специальную полицейскую операцию и выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

"В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства, при которых человек получил огнестрельное ранение ноги. Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на место происшествия работали следственно-оперативные группы. Также было введено специальное полицейскую операцию", - сказано в сообщении.

В полицию сообщили о том, что на улице Уманской слышны выстрелы. Предварительно правоохранителям удалось выяснить, что на улице произошел конфликт между двумя людьми, в ходе которого один якобы выстрелил в другого, а потом затолкал его в подъезд.

"Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд", - сообщили в полицию.

Полицейские оказывали помощь пострадавшему до приезда медиков. Решается вопрос об определении правовой квалификации.