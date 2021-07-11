В Киеве пронесся ливень с ураганом. Сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы

В субботу, 17 июля в Киеве после довольно длительной жары начался дождь. По словам киевлян, некоторые центральные улицы столицы практически затопило.

Видео ливня публикуют очевидцы в соцсетях

При этом в некоторых районах дождь трансформировался в настоящий ураган. В частности, ветром снесло зонтики на летней площадке в одном из ресторанов в Голосеевском районе.

Очевидцы уже публикуют видео подтоплений, которые, к счастью, пока незначительны.

Судя по видео, подтопление на проспекте Победы, в районе киевского Цирка, недалеко от центрального ЖД Вокзала

При этом одна из жительниц сообщила, что в их районе дождя еще не было:

"Наверное, как в пустыне: три капли – то уже дождь. У нас все еще сухо, жду…".

Ранее в ГСЧС киевлян и жителей области предупредили о сильном ливне и грозе.