В Киеве пронесся ливень с ураганом. Сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы

В субботу, 17 июля в Киеве после довольно длительной жары начался дождь. По словам киевлян, некоторые центральные улицы столицы практически затопило.
Видео ливня публикуют очевидцы в соцсетях
При этом в некоторых районах дождь трансформировался в настоящий ураган. В частности, ветром снесло зонтики на летней площадке в одном из ресторанов в Голосеевском районе.
Очевидцы уже публикуют видео подтоплений, которые, к счастью, пока незначительны.
Судя по видео, подтопление на проспекте Победы, в районе киевского Цирка, недалеко от центрального ЖД Вокзала
При этом одна из жительниц сообщила, что в их районе дождя еще не было:
"Наверное, как в пустыне: три капли – то уже дождь. У нас все еще сухо, жду…".
Ранее в ГСЧС киевлян и жителей области предупредили о сильном ливне и грозе.