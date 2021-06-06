Пока на правом берегу Киева был дождь, по левому пронеслась пылевая буря

В субботу, вечером 17 июля, пока на правом берегу Киева шел сильный ливень, по левому пронеслась пылевая буря с песком.

Видео пылевой бури в районе станции метро Лесная опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как видно на опубликованных в сети роликах, пыль поднялась вдоль Броварского проспекта, ветер трепал зонтики на рынке у станции метро.

"Остается только порадоваться, что пылевой вихрь не поднял в воздух элементы металлического ограждения у стройки, которая расположилась впритык к метро", - комментирует видео телеграм-канал "Политика страны"

На рынке возле входа в подземку люди спешили поскорее отойти под навесы, прячась от шквалов.

Отметим, что всего в нескольких километрах от пережившей пылевую бурю станции метро "Лесная", на массиве Троещина сложилась совершенно иная ситуация, там ливни заливали улицы и кварталы сильными потоками воды, и кое-где уже начались подтопления на дорогах.