К спецпрограмме по борьбе с государствами-противниками готовятся спецподразделения Британии

Спецподразделения Британии приступят к спецоперациям против России и Китая в разных частях мира. Соответствующая работа начата в рамках спецпрограммы, направленной на активизации борьбы с государствами-противниками Британии.

Об этом передает газета Times со ссылкой на слова бригадного генерала Марка Тоттена.

По его словам, в рамках нового подхода к национальной безопасности Специальная авиадесантная служба (SAS) и Служба десантных кораблей специального назначения (SBS), которые входят в состав британской армии и ВМС соответственно, сосредоточатся на сдерживании "крупных государственных противников".

Тоттен указал, что эти подразделения получат средства и время для подготовки к "высокорискованным задачам", требующим "детальной проработки и тренировки".

Отмечается, что традиционные роли SAS и SBS в свете их переориентации возьмет на себя Королевская морская пехота, в составе которой будет создано спецподразделение из 4 тыс. военнослужащих. Руководить новым подразделением будет сам Тоттен.

"Мы позволим SAS и SBS сфокусироваться на более сложных и комплексных задачах по противостоянию России и Китаю. Это требует реальной экспертной оценки, поэтому у них будет больше времени и больше кадровых ресурсов. Мы в свою очередь можем выполнять некоторые их задачи, например, по борьбе с морским терроризмом", - подчеркнул он.

Согласно источнику The Times в военных кругах, перед SAS и SBS также может быть поставлена задача по подготовке военнослужащих ВМС ряда государств в бассейне Южно-Китайского моря для защиты от угрозы со стороны Китая.

Издание проинформировало, что армейские спецподразделения при проведении особо секретных операций могут действовать совместно со службой внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6, например, при слежке за китайскими и российскими разведывательными и воинскими формированиями.