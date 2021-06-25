В Нидерландах открыли мост, напечатанный на 3D-принтере. На церемонии ленту торжественно перерезал робот

В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире мост из стали, который был напечатан на 3D-принтере. Церемонию открытия посетила королева-консорт Нидерландов Максима, а красную ленту торжественно перерезал робот.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Амстердама.

Старый мост отправили на реставрацию. Вместо него в течение двух лет набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал будет соединять стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Мост весит шесть тонн, изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для пешеходов и велосипедистов.

Кроме прочего, мост оборудован специальными датчиками, которые в случае необходимости просигнализируют о необходимости ремонта. Также с их помощью можно подсчитать, сколько пешеходов переходят мост каждый день.

Церемонию открытия посетила королева Максима. И, как видно на кадрах с мероприятия, красную ленту перед мостом торжественно перерезал ножницами робот.