Из США после лечения вернулась вдова убитого президента Гаити

Вдова убитого недавно президента Гаити Мартин Моиз вернулась домой из США, где она лечилась от ранений после нападения.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Ранее пострадавшая при нападении убийц на мужа женщина не сообщала, что собирается вернуться на Гаити.

Моиз прибыла в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке. Ее встретили и.о. премьер-министра Клод Жозеп и другие чиновники. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза намерена присутствовать на его похоронах, которые пройдут 23 июля.

За несколько часов до возвращения Мартин Моиз Основная группа (включает послов США, ЕС, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Испании, а также представителей ООН и Организации американских государств) призвала назначенного премьер-министра страны Ариэля Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлющее правительство".

Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити до убийства президента, но не успел вступить в должность.