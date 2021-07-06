В российском Приамурье восьмиметровый картонный Иван Дорн будет учить любить природу

Амурские художники создали гигантскую восьмиметровую фигуру украинского артиста и эко-активиста Ивана Дорна из дерева и картона.

Ее повесили около золоотвала Благовещенской ТЭЦ, чтобы привлечь внимание местных жителей к проблемам экологии.

Об этом рассказали создатели фигуры из арт-группы "Д.О.Г.", передает издание "Портамур".

Водружение необычной скульптуры состоялось в воскресенье, 18 июля. По словам художников, великан является смелым манифестом о проблеме, которая касается каждого: влиянии человека на окружающую среду.

"Это образ осознанного человека, вышедшего на борьбу с прогрессирующим загрязнением отходами. Идея состоит в следующем: повинуясь внутренней необходимости сделать мир чище, он берет инициативу в свои руки. Но мусора накопилось так много, что герой вскоре устает с ним бороться и присаживается под деревом отдохнуть и подумать о том, как успешно исполнить эту миссию. Точка невозврата еще не пройдена, но уже пугающе близка", - рассказал один из авторов проекта, скульптор арт -группы "Д.О.Г." Александр Кантемиров.

Фигуру сделали похожей на Ивана Дорна потому, что он неоднократно выступал за бережное отношение к природе. Художники Приамурья два месяца мастерили гиганта из материалов, пригодных для вторичной переработки. На него ушло 48 метров деревянного бруса, 180 квадратных метров гофрокартона и 385 стержней термоклея. Впоследствии из деталей создадут новые объекты, а потом уже отправят их на переработку.

"Это новый вид человека, заинтересованного в гармоничном слиянии с природным началом. По аналогии здоровых отношений между людьми, человеку пора научиться правильно взаимодействовать и с окружающей средой. Однако пока большинство из нас выступает в них в роли абьюзера. Если мы продолжим отстраняться от экологических проблем, перекладывая их на плечи малочисленных активистов, спасение окружающей среды будет идти очень медленно", - объяснил соавтор проекта, сооснователь "Д.О.Г." Николай Рыбак.