Увеличить добычу нефти с августа на 400 тысяч баррелей в сутки договорились страны ОПЕК+

В воскресенье, 18 июля, в формате видеоконференции прошло заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+.

Они утвердили политику по объемам добычи на период до конца года, договорившись об увеличении добычи нефти с августа на 400 тысяч барреллей в сутки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Добычу альянс будет наращивать на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая исчерпать ограничения (сейчас они составляют 5,8 млн баррелей) к концу сентября 2022 года.

Кроме того, приняты следующие решения:

соглашение об ограничении добычи нефти продлено до конца 2022 года;

база отсчета сокращений в продленный срок, с мая 2022, повышена для Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и России;

сильнее всего база повышена для России и Саудовской Аравии - на 500 тысяч баррелей в сутки;

для Эмиратов база вырастет примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, для Ирака и Кувейта - на 150 тысяч.

Следующее заседание пройдет 1 сентября.

Как пишет Bloomberg, договоренность ослабит надвигающееся сокращение предложения и снизит риск инфляционного скачка цен на нефть.