Пациент психиатрической больницы под Кривым Рогом абил медбрата стулом до смерти

В Гейковской областной психоневрологической больнице (Днепропетровская область) обнаружили тело медбрата. Скорее всего, к смерти сотрудника медучреждения причастен один из пациентов клиники, который сбежал.

Правоохранители уже начали его поиски.

Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на источник в полиции.

Источник в полиции рассказал журналистам, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника, начав расследование по ч 1. ст.115 Уголовного кодекса Украины - "Убийство".

Позже в больнице уточнили, что тело медбрата нашли в одной из палат. А 21-летний пациент-беглец страдал психологическим заболеванием, которое сопровождалось жестоким и агрессивным поведением. По словам врачей, больной плохо относился к родителям, поэтому и попал к ним в заведение.