О подозрении в контрабанде кокаина из Латинской Америки сообщили в Киевской области наркоторговцам

В Киевской области сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении участникам организованной группы в контрабанде наркотика кокаина из стран Латинской Америки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры 40-летней участницы организованной группы сообщено о подозрении в контрабанде наркотического средства в особо крупных размерах, совершенной организованной группой, а именно его перемещении через таможенную границу Украины (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, организовал группу, в состав которой входило еще два человека - мужчина и женщина. Указанная организованная группа создала канал контрабандного перемещения через государственную границу Украины на территорию Киевской области из стран Латинской Америки наркотического средства - кокаина.

Участница организованной группы завербовала женщину, которую в качестве курьера отправили в Бразилию, где последняя получила наркотическое средство для его дальнейшего перемещения в Украину.

В декабря 2019 года во время прохождения таможенного досмотра багажа в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранителями выявлено и изъято у курьера почти 700 граммов кокаина, который она пыталась провести в чемодане. Приговором суда женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.