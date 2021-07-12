 

Байден заявил, что Facebook убивает людей дезинформацией о коронавирусе. Корпорация это опровергла

События Сегодня, 09:47100
Байден заявил, что Facebook убивает людей дезинформацией о коронавирусе. Корпорация это опровергла

Президент США Джо Байден обвинил социальные сети, такие как Facebook, в отсутствии реакции на распространение дезинформации по поводу коронавируса.

В ответ в корпорации отвергли обвинения.

В пятницу, 16 июля, Байден, отвечая на вопрос журналистки о влиянии социальных сетей на распространение недостоверных данных по поводу вакцин от коронавируса и пандемии, заявил: "Они убивают людей. У нас есть пандемия только среди невакцинированных людей. И они убивают людей".

В свою очередь вице-президент Facebook по вопросам добродетели Гай Розен в блоге компании заявил, что популярность вакцины среди пользователей соцсети в США значительно возросла. В частности, для пользователей в Соединенных Штатах нерешительность по вакцинации снизилась на 50%. 85% пользователей в США заявили, что были привиты или хотели бы вакцинироваться.

Также, по его словам, более 2 млрд человек просмотрели авторитетную информацию о коронавирусе и вакцинах в Facebook. Более 3,3 млн американцев использовали инструмент соцсети для поиска вакцин, чтобы узнать, где получить вакцину от ковида и записаться на прием.

Розен добавил, что с начала пандемии Facebook удалил более 18 млн дезинформационных публикаций о коронавирусе и уменьшил видимость более 167 млн ​​единиц контента о Covid-19, опровергнутых сетью партнеров по проверке фактов.

В Facebook возмутились заявлениями Джо Байдена о распространении дезинформации. Пресс-секретарь компании Кевин МакАлистер в комментарии BBC заявил, что Facebook "не будет обращать внимание на обвинения, которые не подтверждаются фактами".

Официальный представитель компании в комментарии журналисту NBC Дилану Байерс заявил, что в частном разговоре председатель Офицерского корпуса здравоохранения США высоко оценил усилия Facebook по информированию людей о Covid-19.

"Они знали, что делают. Белый дом ищет "козлов отпущения" за провал своих целей по вакцинации", - заявил представитель корпорации.

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Теги: news, новости, Украина, Facebook, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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