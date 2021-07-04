В Киеве автобус въехал в BMW на остановке

В Киеве произошло не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие.

На оживленном проспекте Науки автобус маршрута №220 впечатал в столб легковой автомобиль BMW.

Об этом передает портал "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По информации свидетелей, водитель общественного транспорта притормозил на остановке и пошел за кофе в ближайший киоск. В этот момент автобус покатился и врезался в BMW. Две машины выехали с дороги на тротуар и влетели в столб. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.