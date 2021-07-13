3 "коктейля Молотова" бросили в дом журналиста в Харьковской области

В Харьковском районе Харьковской области полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы журналисту.

Ранее, в ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его частного дома в селе Циркуны.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С соответствующим заявлением в полицию 18 июля в 11:38 обратился 35-летний представитель информационного агентства. Виновным грозит 3 года лишения свободы.

По адресу его местожительства выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.



