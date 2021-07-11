Грузию посетит сегодня Зеленский

Сегодня, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Грузию.

Там он встретится с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, а также примет участие в стартовой встрече "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Грузии президенты Украины, Грузии и Молдовы подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут общую встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Владимир Зеленский сегодня поучаствует в работе Батумской международной конференции вместе с президентами Грузии Саломе Зурабишвили, Молдовы Майей Санду и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.