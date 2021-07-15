Под Черкассами частная охрана применила силу против журналиста

В Черкасской области сотрудники охранной фирмы применили силу против журналиста, который освещал конфликт между аграрными предприятиями.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

С препятствованием профессиональной деятельности столкнулся журналист интернет-издания "Прочерк" Максим Степанов. 17 июля он работал в Золотоношском районе Черкасской области. Там он освещал аграрный спор между представителями "Kernel Group" и местным ООО "Красногорское".

Когда журналист, прибыв на место конфликта - поле вблизи села Антиповка, начал фото- и видеосъемку, неизвестный человек из числа работников охранной фирмы, которая представляла "Kernel Group", выбил его мобильный телефон из рук, а другой человек, подняв аппарат, удалил с него все отснятое на поле (впоследствии уничтоженные файлы специалистам удалось восстановить). Все это - несмотря на то, что Степанов четко и громко сообщил, что он является журналистом. Более того, охранники заявили, что запрещают журналисту их снимать, и в случае неповиновения отберут у него мобильный телефон.

"Часть охранников вела себя агрессивно, другие в миролюбивом тоне объясняли мне, почему я не могу выполнять здесь свою работу. На разъяснения о правах журналиста собирать материалы для подготовки материала в СМИ охранники отвечали, они имеют свои права - не быть узнанными на фотографиях и видео", - рассказал Максим Степанов.

Журналист написал в полицию заявление о препятствовании его профессиональной деятельности.

"Любое применение силы в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, недопустимо. О каких бы корпоративных или хозяйственных конфликтах не шла речь, уважать законный труд журналистов должен каждый. Сила, угрозы - вне закона. Ожидаем оперативное расследование очередного инцидента и наказания виновных, - заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.