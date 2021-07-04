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События Сегодня, 14:2954
На полной скорости в Днепре автомобиль влетел в бетонную стену

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две женщины.

Об этом сообщает полиция города в Facebook в понедельник. 

Как сообщается, ДТП произошло сегодня около 7:45 на улице Сичеславская Набережная.

По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля "Miтsubishi Lanser" не справилась с управлением, на закруглении выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной. 

В результате аварии водитель и ее пассажирка – неустановленная женщина, от полученных травм погибли на месте происшествия.

В данный момент на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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