Как 5 лет расследовали и разваливали дело Шеремета

Завтра, 20 июля исполнится пять лет со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Он погиб от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - совладельца (на тот момент) "Украинской правды" Алены Притулы.

Убийство произошло в центре Киева - на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Только через три года, после смены президента, дело сдвинулось с мертвой точки: полиция задержала первых подозреваемых. Ими оказались не "агенты Кремля", а известные волонтеры и ветераны АТО.

Правда, после передачи дела в суд, обвиняемых, за которых вступилась националистическая тусовка, начали отпускать из СИЗО. Что многие сочли признаком скорого развала обвинения.

Причин могло быть две.

Первая - Зеленский решил по итогу не ссориться с националистами. Вторая - у следствия действительно нет прямых доказательств. Хотя имеется и много косвенных.

Сейчас после отставки главы МВД Арсена Авакова, который активно поддерживал официальную версию, вновь активизировались разговоры о том, что в деле будет новый поворот. И не исключено, что у следствия появятся новые версии, которые придут на смену ныне официальной в последнее время.

Хотя, возможно, это произойдет и не сразу.

"Сейчас дело слушается в суде. Маловероятно, что следствие вдруг заявит о каких-то новых версиях до вынесения приговора суда. Но если он будет оправдательным, то тогда конечно же будет совершенно новый поворот", - говорит "Стране" источник в правоохранительных органах.

"Страна" решила проанализировать, какие вообще версии убийства Шеремета рассматривались и какие из них могут быть вновь активизированы.

Официальная версия

Лишь спустя три с половиной года после убийства следователи в присутствии президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапки и главы МВД Арсена Авакова объявили о результатах следствия – подозреваемыми были названы пять человек.

12 декабря 2019 года по подозрению в убийстве были задержаны трое - рок-музыкант и служащий ССО ВСУ Андрей Антоненко (Riffmaster), хирург и волонтер Юлия Кузьменко (они, по версии следствия, закладывали мину) и военная медсестра Яна Дугарь (она, как утверждает сторона обвинения, проводила предварительную разведку в районе, где жил Шеремет).

Обвиняемые свою вину отрицают.

Отметим, что версия следствия основывается на множестве фактов и совпадений, по которым действительно Антоненко, Кузьменко и Дугарь действительно могли быть причастны к этому преступлению.

Во-первых, экспертиза (МВД заказало ее не только в Украине, но и в Британии) подтвердила, что походка и фигура мужчины и женщины, которые видны во время закладки бомбы, соответствует Антоненко и Кузьменко.

Видно также, что "Риффмастер", который накануне лечил ногу и рассказывал об этом в соцсетях, заметно хромает, когда идет "на дело".

Во-вторых, Антоненко опознали по принту на кофте (такую же зафиксировали на его странице в социальных сетях).

Далее сомнений в невиновности добавила защита Антоненко.

Сначала она выдумала ему фейковое алиби: будто в ночь убийства он жарил шашлыки на даче у друга - что сам друг потом опроверг. А потом заявляла, что с Юлией Кузьменко "Риффмастер" ранее был не знаком. Хотя у них были совместные фото в соцсетях, опубликованные задолго до убийства.

По Кузьменко основной вопрос был в том, что она в ночь убийства отключила мобильный, хотя раньше никогда так не делала (да сегодня это и не принято: телефоны просто переводят в беззвучный режим).

То есть, повторимся, фактов и совпадений достаточно много.

Одна проблема - они все косвенные. Каких-либо прямых улик против обвиняемых нет.

Другая проблема - мотив убийства. По версии следствия, Антоненко и Кузьменко подорвали Шеремета для "дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известного лица". Но это крайне сомнительный мотив. Ситуация в Украине в 2016 году уже не была такой шаткой, как в 2014 году. И даже смерть известного журналиста никак не могла ее раскачать. И не раскачала.

Естественно, нельзя исключать, что все трое обвиняемых действительно совершали это преступление, но мотив у них должен быть явно иной, чем "дестабилизация обстановки". Например, они могли выполнять чей-то заказ.

И многое указывает на то, что заказчики могли быть связаны с украинскими спецслужбами. По крайней мере, поведение СБУ в этой истории вызывает очень большие вопросы.

Исчезнувшее видео и след СБУ

Как рассказали "Стране" источники в следствии, сразу после убийства оперативники выдвинули четыре основных версии преступления: месть иностранных спецслужб – российских или белорусских, за прошлую журналистскую деятельность Павла, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, ошибка киллеров, которые на самом деле готовились убить Алену Притулу, и бытовая – возможные конфликты или даже месть за невозвращенные долги.

Бытовая версия убийства довольно быстро была исчерпана и не подтвердилась.

Особое внимание в полиции обращали на засветившиеся в районе квартиры Притулы и Шеремета номера бывших и действующих военных, добровольцев и волонтеров. А также их знакомых или друзей. Логика следствия понятна: с 2014 года множество участников АТО оказались замешаны в заказных убийствах.

В итоге зафиксировали, что так или иначе в районе убийства курсировали 8514 номеров мобильных телефонов, которые в момент, до и после совершения убийства были в сети в районе преступления. Из них отобрали 262 номера, представлявших оперативный интерес. А из них - семнадцать с соединениями или отключениями в ночь, когда было заложено взрывное устройство и после взрыва. Эти номера проверяли особенно пристально.

Но многие из телефонных номеров, попавших в мониторинг, проверить не удалось. То ли по причине элементарного непрофессионализма, то ли по причине сознательного саботажа.

Например, судя по одному из документов, которыми располагает "Страна", следствие потребовало через суд доступа к трафикам нескольких мобильных операторов лишь спустя два года после убийства. В свою очередь, решение Печерского суда о доступе к трафикам последовало лишь 15 августа 2019 года. Если учесть, что многие операторы хранят информацию лишь три года, огромное количество данных безвозвратно пропало.

К слову, полиции все-таки удалось зафиксировать номер телефона, которым пользовалась закладчица мины, а также два индивидуальных кода мобильных – IMEI, в которых использовалась сим-карта с этим номером. Однако дальнейшую судьбу, адрес и трафик этих IMEI и номера отследить не смогли.

Также полиция проверила несколько сотен наружных видеокамер, по которым выяснили маршрут мужчины и женщины, закладывавших мину. А также вычислили девушку, которая фотографировала накануне наружные камеры. И парня, следившего за автомобилем Шеремета.

Правда, в ходе съемок документального фильма "Убийство Павла" журналисты нашли несколько видеозаписей наружных камер, которые по неизвестным причинам так и не были изъяты полицией.

На видео камер, которые проходят по материалам дела, фигурирует несколько подозрительных автомобилей - в том числе белая "Мазда", которая попала на камеры в момент подготовки убийства. Некоторые авто были идентифицированы полицией как служба наружного наблюдения СБУ.

Белую "Мазду" тоже нашли. Но затем информация о ней внезапно исчезла из материалов следствия. По информации источников "Страны" в полиции, многие материалы пропали после вмешательства в дело СБУ.

А глава МВД Арсен Аваков заявлял, что несколько камер и видеозаписей также изъяла СБУ. Это же подтверждают источники "Страны" в полиции. По их словам, "контора" изъяла самые важные наружные камеры - с места, откуда взрывники привели в действие мину под автомобилем Павла Шеремета.

В общем, роль СБУ в подготовке убийства - это вопрос открытый. Однако никаких данных о том, что следствие идет в этом направлении (в плане установления заказчиков) до сих пор нет.

Пропавшая версия про "Азов"

С самого начала расследования в ходу была версия о том, что к убийству Шеремета могут быть причастны представители "Азова" (позднее они составили костяк "Нацкорпуса").

Тем более, что Шеремет сам был близко знаком с его руководителями - Андреем Билецкий и Сергеем Коротких ("Боцманом").

При этом как раз накануне гибели Шеремета – вечером 19 июля, Сергей Коротких со своими соратниками-"азовцами" встречались с Павлом. Поздно вечером они созвонились с журналистом и вызвали его для разговора на улицу. Общались с Шереметом около получаса. Как рассказал позже Сергей Коротких, с Павлом они обсуждали информационное сопровождение неких уличных акций ветеранов "Азова". Хотя не совсем понятно, зачем для этого нужно было приезжать поздно вечером и вызывать собеседника на улицу, если информационное сопровождение можно было вполне обсудить и по телефону.

В разное время появлялись сообщения о том, что у "азовцев" с Шереметом накануне его гибели возник некий конфликт.

Издание "Белорусский партизан" со ссылкой на расследование журналистов Эдуарда Чекина и Дариаса Богуцкого писало о том, что убийство Шеремета организовал Коротких.

В начале 2000 году в интервью "Стране" освобожденный по обмену Артур Денисултанов (он же Артур Кринари, он же Динго, он "киллер Кадырова"), которого обвиняли в покушении на чеченских добровольцев Османа Пашаева и Амину Окуеву, также заявил, что к убийству Шеремета причастен Коротких.

Мотивом он называл то, что Боцман якобы имел отношение к расстрелу Бориса Немцова в Москве в начале 2015 года и что Шеремет об этом узнал.

Боцман свою причастность ко всем этим преступлениям опроверг. И заявил, что в тот вечер заметил слежку СБУ.

"Когда я узнал, что Павла взорвали, то сразу же связался со следователями, ведущими дело о взрыве и сообщил им о том, что в день нашей встречи за Павлом следили. Я указал на Шкоду “Октавию” и людей. Я рассказал также потом о них журналистам, которые в ходе расследования выяснили, что один из тех людей по фамилии Устименко имел отношение к СБУ. Всего следивших было пятеро на двух машинах, вторая из которых была Мерседес. До сих пор СБУ не может толком пояснить, что Устименко делал возле дома Павла", - заявил Коротких.

Буквально на прошлой неделе о возможной причастности к преступлению "Азова" заявил народный депутат Илья Кива. Он подал заявление в Офис генпрокурора.

По мнению Кивы, резонансом от гибели Шеремета "азовцы" хотели перебить задержание со стороны СБУ банды членов полка "Азов", которая нападала на инкассаторов в Запорожской области. Нардеп обвинил в этом убийстве верхушку "Азова" и Нацкорпуса - включая его главу Андрея Билецкого и зама Сергея Коротких (отметим, что Шеремет действительно писал накануне гибели о случае с инкассаторами, хотя реакцию Билецкого на эту историю оценивал скорее позитивно).





При этом, в своем телеграм-канале Кива добавил, что к делу "могут быть причастны и отдельные сотрудники национальной полиции, СБУ и высшее руководство страны в то время".

То есть, в информационном поле версия о причастности "азовцев" и руководства "Нацкорпуса" к этому преступлению действительно гуляет уже давно.

Но рассматривалась ли она в реальности следствием?

По источников "Страны" в МВД - да, рассматривалась.

Зацепка у полиции появилась после того, как по мобильным телефонам недалеко от места преступления зафиксировали супругов Зоряны и Дениса Когут - членов "Нацкорпуса".

Основной номер телефона Зоряны Когут ("Коновалец") был несколько раз зафиксирован в районе, где через несколько дней взорвется автомобиль Шеремета. В ходе отработки версии причастности супругов к преступлению, оперативники обратили внимание, что геолокация номеров девушки, фиксировалась в районе, где неизвестная сообщница киллеров фотографировала наружные камеры.

Затем номер Зоряны Когут отключается за девять часов до взрыва. И включается в сеть только через четыре месяца после. В ночь накануне убийства Шеремета, Когут начинает использовать новый номер мобильного. А на старый номер через две минуты после взрыва – в 7.47 утра приходит сервисная СМСка "перезвоните мне" с неизвестного номера.

После начала отработки этой версии полицейские обратили внимание на сходство Зоряны Когут с девушкой, которая фотографировала накануне убийства наружные видеокамеры.

"Страна" располагает фото Зоряны из аналитической справки МВД. Там действительно есть сходство с той девушкой, что попала на камеры следствия.

Но если обратиться к фотографиям Зоряны в ее инстаграм, то снимки в полный рост показывают, что фигура у Когут иная, нежели у девушки в стоп-кадре полиции. Хотя, нельзя исключать, что роль могло сыграть то, что камеры видеонаблюдения растягивают пропорции.

Муж Зоряны – Денис Когут с позывным "Кравс", воевал в "Азове" и сейчас является сотником "Нацинального корпуса Винничины". По материалам расследования, телефонные номера Дениса Когута также попали в мониторинг по делу убийства Шеремета.

Среди связей Зорян и ее мужа - бывший командир танкового взвода "Азова" и активный функционер Нацкорпуса Игорь Княжанский с позывным Душман. В свою очередь, Княжанский тесно дружит с Сергеем Коротких.

Отметим, однако, что разработка этой версии прекратилась незадолго до обнародования официальной ныне версии о причастности к убийству Антоненко и Кузьменко. Разные источники "Страны" в правоохранительных органов по-разному трактуют почему это было сделано. Одни говорят, что версия эта не получила каких-либо подтверждений, потому ее и отбросили. Другие же говорят, что настоятельно "посоветовали" перестать копать в этом направлении из руководства МВД и контрразведки СБУ.

К слову, помимо истории с Шереметом, полк "Азов" давно окутан другими странными историями с фатальным концом. Недавно в Киевской области появились бигборды с призывами расследовать смерти бывшего руководящего сотрудника "Азова" Ярослава Бабича, который якобы покончил с собой в 2015 году, бойцов "Азова" Виталия Княжеского с позывным Витус, который застрелился под Харьковом в октябре 2017 года и Александра Алябьева с позывным Эрвин Корф, застрелившегося на базе "Азова" в Урзуфе из автомата - спустя две недели после убийства Шеремета.

По утверждениям некоторых бывших соратников Андрея Билецкого, к этим смертям причастна внутренняя служба безопасности "Азова", так называемая "Метеостанция". СБ "Азова" была создана Сергеем Коротких, Вадимом Трояном, который возглавлял в полку разведку (а затем стал заместителем главы МВД), и бывшим сотрудником МВД Сергеем Коровиным с позывным Хорст.

По словам родственников Ярослава Бабича, его убили по приказу руководства "Азова".

Другие версии убийства Шеремета

Помимо названных выше версий, следствие разрабатывало и другие линии.

1. На причастность к взрыву следствие отрабатывало россиянина Алексея Комаричева.

Он, как заявляют в СБУ, в апреле 2019 года пытался подорвать машину сотрудника военной разведки Кирилла Буданова (впоследствии он стал начальником ГУР). При попытке подорвался сам Комаричев.

Также, по утверждению СБУ, его группа причастна к подрыву офицеров украинских спецслужб Александра Хараберюша (был подорван в своей машине в марте 2017 года) и Максима Шаповала (был взорван в июне того же года)

Однако версия о причастности Комаричева к убийству Шеремета не подтвердилась.

Также на причастность отрабатывались и бывшие члены харьковской организации "Оплот". Доказательств и совпадений телефонных номеров не нашлось.

2. В числе версий покушения на Шеремета было предположение, что убийство мог организовать неуловимый "хромой киллер". Его подозревали в расстреле жителя Киева 14 сентября 2009 года, затем он скрылся за границей. В 2014 году вернулся в Украину. 14 апреля 2016 года в Киеве на улице Краснова пытался взорвать автомобиль бизнесмена. Также неизвестного хромого подозревали в обстреле склада и офиса на Сырцах, подрыве грузовика на Аэрофлотском проспекте. Но эта версия не получила развитие.

3. Очень долго и пристально следствие разрабатывало версию о том, что взрывное устройство под автомобилем Шеремета киллеры получили от группы Виктора Балацкого по кличке "Агат", айдаровцев Александра Корниевского - Кулибина и Ивана Каралюса с позывным Шукач. ОПГ занималась изготовлением оружия и взрывных устройств ("Страна" об этой группе уже рассказывала).

К созданию оружейной ОПГ Кулибина был причастен бизнесмен Борис Герман, которого сделали крайним в "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Впрочем, эту версию до конца расследовать не удалось, так как дело Кулибиных забрала СБУ. По мнению источников "Страны", ОПГ Кулибина была "подшефной" организацией украинской спецслужбы.

4. Еще один оружейный след тянулся в Одессу. 8 января 2017 года в Одессе в частном секторе на улице Юхима Геллера, 57 мощным взрывом разнесло в куски дом. Во время взрыва чудом выжила пожилая хозяйка жилья Мария Подлесная. Погибло двое мужчин – сын хозяйки Евгений Подлесный и гражданин РФ Игорь Платонов, который снимал там комнату.

По информации полиции, сила взрыва составила 5 килограмм тротилового эквивалента. Среди руин были обнаружены три противопехотные гранаты, семь запалов к гранатам и два выстрела ВОГ-25.

Как вскоре выяснилось, погибший Игорь Платонов ранее служил минером в добробатах в АТО. Снять жилье ему помог внук хозяйки дома Алексей Подлесный, который ранее также воевал в АТО.

По одной из версий следствия, погибший АТОшник Игорь Платонов торговал взрывчаткой и изготавливал на заказ взрывные устройства для желающих. Среди его знакомых были бойцы "Азова". Но доказательств того, что Платонов продал адскую машинку для убийства Шеремета, полицейские также не нашли.

5. Среди засветившихся в мониторинге телефонных соединений в районе убийства Шеремета, было несколько номеров криминальных авторитетов.

Первый - претендент в воры в законе Умара Гаургашвили по кличке "Умар". Уголовник в ночь подготовки убийства оказался в районе, где жил Шеремет. Также был отмечен номер криминального авторитета Султана Дончаева. Ближайший помощник и родственник Султана - Михаил Помогайбо по кличке Моня или Микроб, после начала АТО записался в один из добробатов.

В числе прочих подозрительных проверялся и одесский авторитет чеченского происхождения Халид Мусаев – соединения с его номером телефона также отмечены в районе убийства Шеремета до и после убийства журналиста.

Однако криминальные номера в дальнейшие разработки не попали, так как не было обнаружено каких-либо пересечений интересов авторитетов и Павла Шеремета.