Кличко заявил, что перед потопом в Киеве были очищены стоки и подготовлена техника

"Сегодня Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков.

Это - почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако чрезвычайное количество осадков за короткий промежуток времени привела к подтоплению участков улиц и тротуаров. Ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. Метрополитен пока работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах, где были подтопления, последствия непогоды ликвидировали", - говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что, согласно фразе о "прогнозированных дождях", мэр столицы знал о сильных ливнях с потопами в Киеве и, тем не менее, уехал на три дня.

Об отпуске Кличко стало известно еще 17 июля. Городской глава взял отпуск на три дня по семейным обстоятельствам.