 

Почему в Киеве угрожают Западу "разворотом на Восток"

События Вчера, 22:5978
Почему в Киеве угрожают Западу "разворотом на Восток"

Попытка украинской власти разыграть карту "разворота на Восток" - намерение активнее работать с Ближним и Дальним Востоком - становится все более очевидной. 

Это определенно ответ на давление Запада в сферах, чувствительных для команды президента Владимира Зеленского. 

Как писала “Страна”, США и ЕС требуют от Киева под их контролем сформировать органы судебного управления, урезать полномочия СБУ, избрать новых руководителей НАБУ и САП, не покушаться на полномочия подконтрольных Западу набсоветов на госпредриятиях.

Украинская власть говорит о готовности к “реформам”, но далеко не все торопится принимать, а порой даже прямо саботирует их. И это не остается незамеченным западными партнерами, которые хором повторяют Киеву свои требования и для усиления эффекта урезают помощь.

А Зе-команда начала очередное демонстративное сближение с Китаем и вообще угрожает уйти "на Восток" (Россия не имеется в виду).

Правда, формальный повод - не требования реформироваться по заданным параметрам, а требования "нормализации" отношений с Москвой, которые якобы может выдвинуть Запад.

Реальное ли это желание или шантаж и чем на него ответит нам Запад, разбиралась "Страна".

Арестович провел зондирование

Поводом вернуться к теме развилки “Запад - Восток” стало заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

В эфире государственного телеканала “Дом” тот заговорил об угрозах переговорного процесса коллективного Запада с Москвой. “Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию”, - заявил Арестович.

Под разворотом на Восток имеется в виду “усиленное выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами”.

Конечно, по “весу” это не заявление, скажем, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, кого-то из топов Офиса президента (ОП) или президентской же партии “Слуга народа”. Прямой связи с Банковой как бы нет. 

Тем не менее Арестович вряд ли выдал отсебятину. 

“Внутри власти он спикер, так сказать, третьего эшелона. Но это больше всего похоже на зондирование почвы: как примут внутри и снаружи страны столь радикальный прогноз”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

Прокитайские или, скажем, протурецкие заявления в Зе-команде звучали и раньше, и очевиден интерес к странам Персидского залива.

Но раньше представители власти старались противопоставлять отношения с "Востоком" отношениям с “Западом”. А Арестович четко противопоставил одно другому. При этом Зеленский и Ко как бы ни при чем.

Пуганый Запад

У экспертов, опрошенных “Страной”, складывается впечатление, что украинская власть пытается определить порог чувствительности Запада к сближению Киева и Пекина и прочим внешнеполитическим увлечениям. 

Но США и ЕС не впечатлятся. 

“Намеки на шантаж никого не испугают. Чтобы играть в многовекторность в условиях холодной войны Запада с Китаем нужно иметь достаточные ресурсы. Чтобы повторять вслед за Палмерстоном (британский премьер-министр 19-го века - Ред.) о следовании только собственным интересам, нужно быть Британской империей, а не страной со слабой экономикой, ведущей затяжную войну”, - комментирует политолог Карасев.

По мнению политолога Руслана Бортника, заявления антизападной направленности только ухудшат отношения западных элит к команде Зеленского. 

“Если раньше к ней было недоверие, то сейчас их будут считать несерьезными людьми. Такую большую страну, как Украина, невозможно быстро развернуть во внешней политике. А вот сам “водитель может вылететь в кювет”, - полагает эксперт.

Карасев говорит, что если Зе-команда продолжит двигаться новым курсом, о западных кредитах и военной помощи она может забыть. “Сомневаюсь, что вопрос компенсации в том или ином виде за запуск “Северного потока - 2” также будет решен с выгодой для Украины”, - рассуждает эксперт.

Он также допускает, что Запад в случае еще большего охлаждения отношений с Киевом начнет активнее работать с оппозиционными политиками, способными конкурировать с Зеленским. “Они будут искать альтернативу среди умеренно прозападных политиков и уже присматриваются. Не зря Блинкен и Нуланд встречались с мэром Кличко”, - говорит Карасев. (Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд во время их визита в Украину в мае - Ред).

О том,что Зеленский рискует завести отношения с Западом и конкретно с США в тупик, говорит член парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Олег Волошин (ОПЗЖ). 

“Бездарные и безумные попытки команды Зеленского шантажировать Вашингтон сближением с КНР - это ровно то, чего не хватало за океаном для окончательного формирования убежденности в ненадежности, а то и неадекватности существующей в Украине власти. Умным людям, полагаю, и разъяснять не нужно, почему попытки сколь бездарные, столь и безумные.

Спасает власть только то, что пока наибольший бред прозвучал из уст совершенно незначимого в системе принятия решений Арестовича. Но более безобидные предложения  строить партию “по модели КПК” авторства председателя парламентской группы дружбы с Соединенными Штатами (в этом особая пикантность) Давида Арахамии в Вашингтоне заметили. На этой стадии - отреагировали просто с недоумением.

Подождем, когда логику Арестовича воспроизведет сам Зеленский. После обращения к кандидатам в канцлеры по поводу членства в ЕС это вполне возможно. Тогда вопрос визита в Америку сразу решится: заседание Генассамблеи ООН тоже проходит на территории США. Там и с делегацией КНР тоже, кстати, можно будет встретиться”, - написал Волошин на своей странице в Фейсбуке.

Он намекает на дипломатическую формальность, согласно которой поездка на заседание Генассамблеи в Нью-Йорк нельзя будет назвать полноценным визитом в США. Встречи с первыми лицами страны если и состоятся, то только на полях ооновских мероприятий.

Приоритетный интерес

Надо полагать, во власти, посмотрев на реакцию на слова Арестовича, сдали назад. Отреагировал, правда, МИД, но опять-таки не сам министр, а пресс-секретарь. И трактовать его можно по-разному.

Олег Николенко заявил, что у Украины нет намерений “пересматривать свой геополитический вектор”, но от своих интересов она отказываться не будет.

“Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит. Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в том числе США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина много работает, чтобы превратиться в современную европейскую демократическую страну. И этот путь бесповоротный. 

В то же время это не означает, что мы будет искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен”, - заявил Николенко.

Заявление Арестовича, как бы ни хотели на Банковой дистанцироваться от тезиса разворота на Восток, ставит Зе в неудобное положение.

“Рано или поздно ему нужно будет высказаться по этому поводу. И тогда Зеленский должен будет либо подписаться под сказанным, либо опровергнуть, и тогда Арестовича надо увольнять. Будет ли это после переговоров с Байденом или до, сказать сложно. И непонятно, когда еще состоится встреча и какой будет ее результат. Повторюсь: язык ультиматумов в США не примут, сделав неприятные для Зеленского выводы. Готов ли к такому сценарию наш президент, остается только догадываться”, - говорит Бортник.

В то же время Зеленский продолжает линию на критику политики Запада в отношении Украины.

Например, сегодня он пожурил ЕС за политику "Восточного партнерства".

"Отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, непонятна целесообразность этого в целом", - заявил Зеленский в Батуми.

То есть складывается впечатление, что украинские власти готовят почву для отказа Западу в некоторых его требованиях под предлогам отсутствия прогресса в выполнениях требований Украины. 

Но получится ли такая игра у Зеленского и к чему она приведет - вопрос открытый.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Запад, Восток, 7dniv, 7dnivinfo  
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