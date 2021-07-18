 

Банда разбойников в Киевской области похитила бриллиант стоимостью $300 тысяч

События Вчера, 23:0159
Банда разбойников в Киевской области похитила бриллиант стоимостью $300 тысяч

В Киевской области перед судом предстанут участники разбойной банды, которые похитили драгоценный бриллиант стоимостью в 300 000 долларов. Им грозит провести в тюрьме до пятнадцати лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, пятеро злоумышленников, по предварительному сговору, организовали преступную группировку для совершения нападений на территории Киевской области.

Похищение произошло еще в начале января. Редкий камень - голубой бриллиант стоимостью более 300 000 долларов украли на территории Обуховского района.

В апреле правоохранители задержали четырех участников группировки, один человек объявлен в розыск.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли ряд вещественных доказательств: номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили "Skoda" и "Mazda", на которых ездили бандиты.

Сейчас сотрудники следственного управления полиции Киевщины по процессуальному руководством Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

"Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

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