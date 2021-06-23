Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату в Украине до 7700 гривен в следующем году

В правительстве намерены в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн.

Сейчас минимальная зарплата составляет 6000 гривен.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции +2%. То есть мы закладываем довольно умеренный рост социальных показателей. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума", - сказал чиновник.

По его словам, предполагается также рост пенсий.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", - заверил он.

В то же время пресс-служба Минфина в Телеграм сообщила, что бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

В Минфине добавили, что с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

01.01.2021 - до 6000 грн;

01.12.2021 - до 6500 грн;

01.10.2022 - до 6700 грн;

01.01.2023 - до 7176 грн;

01.01.2024 - до 7665 грн.

"Таким образом, в 2024 году минималка по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен", - добавили в министерстве.