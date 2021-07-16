Апелляцию адвокатов Медведчука на продление ему меры пресечения сегодня рассмотрит суд

Во вторник, 20 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу адвокатов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука на продление ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание начнется в 10:30. В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен такой состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи В.С. Юрдыга, В.П. Глиняный.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сами они называют выдвинутые обвинения полностью сфабрикованными по заказу власти.