 

После убийства президента Моиза в Гаити утвердили новый состав правительства

События Сегодня, 12:3848
После убийства президента Моиза в Гаити утвердили новый состав правительства

В Гаити, где 7 июля убили президента страны Жовенеля Моиза, утвердили новый состав правительства.

Об этом со ссылкой на официальную газету республики Monitor сообщает ТАСС.

Новое правительство возглавил Ариэль Анри, которого президент страны Жовенель Моиз назначил на должность премьер-министра за два дня до того, как был убит. 

Совет министров под председательством премьер-министра Ариэля Анри будет обладать всей полнотой исполнительной власти до избрания нового президента.

Ариэль Анри также будет работать в должности министра труда и по социальным вопросам. Исполнявший обязанности премьер-министра после убийства Моиза Клод Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом Кабмине.

Во вторник, 20 июля, состоится церемония официального вступления членов правительства в должность.

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