В Киеве почтили память убитого пять лет назад журналиста Павла Шеремета

Утром во вторник, 20 июля, люди собрались на перекрестке улиц Ивано Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева, чтобы почтить память убитого пять лет назад журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - на тот момент совладелицы "Украинской правды" Алены Притулы.

Коллеги и друзья журналиста во вторник утром собрались на месте, где пять лет назад произошел взрыв: на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. С собой у них плакат: "Политическое дело Павла Шеремета", также среди собравшихся человек в футболке с надписью "Кто убил Павла?".