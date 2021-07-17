Израильтянин в Киеве устроил поножовщину с марокканцем из-за женщины

Вечером 18 июля в одном из кафе Печерского района столицы произошел конфликт между двумя иностранцами: гражданами Израиля и Марокко.

Во время ссоры израильтянин нанес оппоненту удар ножом.

Об этом "Стране" сообщили источники в МВД.

По их информации, вызов на спецлинию "102" поступил от медиков. Они рассказали правоохранителям, что в Больницу скорой помощи на Братиславсеой улице был доставлен 24-летний гражданин Марокко с резаной раной руки. Медики добавили, что увозили травмированного молодого мужчину из развлекательного заведения в Печерском районе после ссоры с другим иностранцем.

Полиция разыскала обидчика гражданина Марокко. Им оказался 29-летний житель Израиля. Последний объяснил полицейским, что в кафе у него возник конфликт со смуглым незнакомцем - из-за того, что он оскорбил присутствовавшую там же жену израильтянина. Чтобы проучить грубияна, израильтянин нанес ему удар перочинным ножом, который носил при себе.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины - "причинение легких телесных повреждений". Сотрудники опрашивают свидетелей и отсматривают видеозаписи, чтобы понять, были ли у израильтянина основания для самообороны либо он действовал по другим соображениям.