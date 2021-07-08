Все ограничения на рождение третьего ребенка отменили в КНР

В Китае, где население впервые за 60 лет начало сокращаться, приняли решили отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в семье, включая штрафы.

Об этом со ссылкой на решение Государственного совета Китайской народной республики (КНР) сообщает РИА "Новости".

"Отменить все ограничительные меры... Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", - говорится в заявлении властей Китая.

Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.