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События Сегодня, 17:2158
Все ограничения на рождение третьего ребенка отменили в КНР

В Китае, где население впервые за 60 лет начало сокращаться, приняли решили отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в семье, включая штрафы.

Об этом со ссылкой на решение Государственного совета Китайской народной республики (КНР) сообщает РИА "Новости".

"Отменить все ограничительные меры... Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", - говорится в заявлении властей Китая.

Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.

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