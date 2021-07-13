В Черновцах пьяный мужчина выпал из окна 8-го этажа и выжил, приземлившись на антенну соседки снизу

В Черновцах мужчина выпил, поругался с сожительницей и выпал из окна 8-го этажа. От смерти его спасла спутниковая антенна соседки с седьмого этажа, на которую он приземлился.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 19 июля. В полицию около 02:00 позвонила женщина. Она сообщила, что на ее антенне на седьмом этаже сидит незнакомец.

На место прибыл экипаж роты ТОР. Правоохраинтели помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру. Он рассказал, что выпивал, а потом во время конфликта с сожительницей выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки.