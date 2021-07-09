Продления сроков транзита Россией газа через Украину добиваться будет Германия

Власти Германии будут готовы использовать свои рычаги давления, чтобы добиться от России продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа в Европу через территорию Украины.

Об этом со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2" сообщило агентство Bloomberg.

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", - говорится в публикации.

Также проект соглашения предусматривает, что Германия назначит спецпосланника, который будет заниматься развитием двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Для выполнения этой задачи чиновнику предоставят фонд в размере $70 миллионов

По словам журналистов, США и ФРГ намерены привлечь инвестиции в новый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергетические ресурсы. Всего планируется собрать до $1 млрд для этого фонда. Германия готова со свой стороны перечислить в этот фонд $175 миллионов.