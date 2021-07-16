В Европе число жертв наводнения выросло до двух сотен человек и почти 250 пропали без вести

В Европе число жертв наводнения, которое началось в Германии на прошлой неделе, возросло до 200 человек. При этом 246 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные издания.

По последним данным, в Германии погибли 169 человек, среди них 117 - в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Местная полиция говорит и о 170 пропавших без вести. Также на данный момент около 40 тысяч человек в районе не имеют доступа к электричеству и водопроводу. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сообщается о 47 жертвах и пяти пропавших без вести.

В Бельгии погиб 31 человек, 70 пропали без вести. Во вторник в этой стране объявили национальный день траура в память о жертвах наводнений и провели минуту молчания.

Между тем в ФРГ канцлер Ангела Меркель и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет провели пресс-конференцию в городе Бад-Мюнстерайфель в Северном Рейне-Вестфалии. Они выразили благодарность всем, кто помогал бороться с наводнением, и прокомментировали ситуацию с системами оповещения об опасностях в стране.

"Люди думают, что все становится цифровым. Но нам снова понадобятся аналоговые системы. Общество становится уязвимым, когда электричества больше нет", - заявил Лашет.

"Возможно, старые добрые сирены гораздо лучше, чем мы предполагали", - поддержала Лашета канцлер.

Ранее правительство Германии обвиняли в том, что системы оповещения о чрезвычайных ситуациях сработали плохо или не сработали вовсе.