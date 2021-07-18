 

О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на "Ровноазот"

События Вчера, 22:3153
О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на "Ровноазот"

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что концентрация окиси азота в воздухе после утечки на заводе минеральных удобрений "Ровноазот" существенно ниже опасного уровня.

Об этом сообщается в Фейсбуке спасательной службы.

В ГСЧС подтвердили, что 20 июля около 17:00 вблизи Ровно на территории завода "Ровноазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. Уже в 17:26 утечку ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет. Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5-0,8 мг на кубометр при предельно допустимой концентрации 1,5 мг на кубометр", - говорится в записи

Для дежурства от ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единицы техники.

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Теги: news, новости, Украина, Ровноазот, 7dniv, 7dnivinfo  
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