О двух новых запусках космического корабля New Shepard объявил Безос

Американская компания Blue Origin намерена в 2021 году провести еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту.

Об этом 20 июля сообщил владелец фирмы миллиардер Джефф Безос на пресс-конференции после успешного полета на борту этого же корабля.

"У нас будут еще два полета с людьми в этом году", - заявил Безос.

Основатель Amazon добавил, что пока не уверен, что компания будет осуществлять пилотируемые запуски корабля в следующем году.

"Мы решим, какой постепенно станет частота пилотируемых запусков. Мы хотим, чтобы она была очень высокой", - признался Безос.

Также он сказал, что Blue Origin получила заказы на частные полеты на New Shepard на сумму в почти $100 миллионов.

Между тем после полета Безоса акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7%.

Ценные бумаги Virgin Galactic подешевели на $2,36 (7,27%), до $30,04 к 17:12 по Киеву.