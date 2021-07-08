Орган для борьбы с отмыванием денег и ограничить наличные платежи хотят создать в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) презентовала план по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Орган, в частности, предлагает ограничить суммы наличных трат а также создать новое ведомство.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Согласно плану, Комиссия предлагает запретить на территории ЕС оплачивать наличными счета выше 10 тысяч евро (около 321 тысячи гривен). Исключением станут сделки между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета. По данным ведомства, две трети стран Евросоюза, в отличие от Австрии и Германии, уже ввели лимит на допустимые наличные платежи.

Также Комиссия предлагает ужесточить правила использования криптовалют, таких как биткойн. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны запретить в ЕС. Таким образом предлагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.

Основным положением инициативы ЕК является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Задачей ведомства будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в этой сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении незаконных международных финансовых потоков.

Новое управление будет следить за работой "наиболее сомнительных финансовых учреждений" в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024.

Этот пакет мер поступит на рассмотрение Европарламента и стран Евросоюза. Европарламент уже приветствовал предложения, назвав их "давно назревшим шагом в правильном направлении".

"Эффективность борьбы с отмыванием денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения", - заявил эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер.