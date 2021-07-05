В Украине начался рост числа заболевших COVID-19, есть угроза "взрывных темпов"

Больше всего ученых беспокоит ситуация в Одесской и Сумской областях, а также Киеве. В целом по стране наблюдаемая летальность достигла максимума за год.

Фаза спада заболевамости коронавирусом в Украине завершена, сейчас она уже растет, если сравнивать с предыдущими неделями. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук (НАН), опубликованном во вторник, 20 июля.

Больше всего ученых беспокоит ситуация в Одесской и Сумской областях, а также Киеве. В целом по стране наблюдаемая летальность достигла максимума за год.

Фаза спада заболевамости коронавирусом в Украине завершена, сейчас она уже растет, если сравнивать с предыдущими неделями. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук (НАН), опубликованном во вторник, 20 июля.

"Отметим, что хотя взрывной рост не наблюдается ни в одном регионе, темпы недельного прироста ускорялись в последние дни, потому вероятность ускорения является достаточно высокой", — говорится в отчете.

В НАН отмечают, что наибольший прирост общенациональной заболеваемости сосредоточился в группе "Юг", причем в основном в Одесской области. Всего за неделю в этой группе зафиксировали на 38% больше больных, чем неделей ранее. Также эпицентром роста называются Киев и Сумская области.

Более того, ученые наблюдают увеличение наблюдаемой летальности до нового годового максимума с превышением ее отметки в 4% для начала июля. Этот показатель дает понять, для какой части больных коронавирус имел смертельные последствия.