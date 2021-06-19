 

Из-за наводнения в Германии затопило автосалон с новенькими Porsche

События Вчера, 23:0236
Из-за наводнения в Германии затопило автосалон с новенькими Porsche

Под водой оказались несколько спорткаров Porsche 911, кроссоверы Macan и Cayenne, а также электрокар Taycan.

Катастрофическое наводнение в Германии и Бельгии продолжает собирать урожай ущерба. Так, в немецком городе Хайльбронн оказался подтоплен местный дилер премиальных автомобилей Porsche, сообщает Carscoops. В результате около пяти-семи авто каждый стоимостью свыше 100 тысяч евро пришли в полную негодность. Видеоролик, демонстрирующий разгул стихии, появился на видеосервисе YouTube.

Как видно на кадрах видео, уровень воды на открытой парковке дилера превысил полметра. По крайней мере, три экземпляра спорткара Porsche 911 были затоплены — включая открытый 911 Carrera 4S Cabriolet, топ-модель 911 Turbo и 911 Coupe.

Также пострадали два кроссовера Macan и два экземпляра Cayenne Coupe. Один из последних — в версии Cayenne E-Hybrid, о чем говорит зарядный шнур, воткнутый в зарядный разъем. Также пострадал электрический Taycan, который был припаркован прямо перед автосалоном.

Похоже, что затопленные автомобили были готовы к отправке клиентам — на некоторых из них наклеены белые защитные наклейки, используемые при транспортировке.

Самым дорогим из пострадавших автомобилей является черный 911 Turbo , который в Германии стоит от 189 тысяч евро. Помимо новых автомобилей, у пострадавшего дилера было несколько подержанных моделей Porsche, их судьба неизвестна.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, потоп, Porsche, 7dniv, 7dnivinfo  
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