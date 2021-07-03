Комментарий по поводу договоренностей США и ФРГ о "Северном потоке - 2" готовит Госдеп

Государственный департамент США в скором времени может прокомментировать договоренности между Вашингтоном и Берлином по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Об этом 20 июля на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Брифинг транслировался в Ютуб Белого дома.

"Я ожидаю, что Госдепартамент США и другие будут скоро располагать большей [информацией] на этот счет. Я отмечу, что в ходе встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на прошлой неделе это было темой обсуждения", - сказала Псаки.

По ее словам, Байден хотел обсудить обеспокоенность США проектом, который в Белом доме считают угрозой "европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров из восточного фланга НАТО".

"Президент поручил своей команде работать с командой Меркель в вопросе о том, как мы можем решить эти обеспокоенности, даже если [строительство] газопровода было завершено на 90%, когда его администрация приступила к своим обязанностям", - добавила Псаки.