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События Сегодня, 08:3246
Несколько дней подряд два молодых украинца обчищали банкомат в Варшаве

В столице Польши полиция задержала двух молодых граждан Украины за кражу крупной суммы денег из банкомата. На них обратил внимание правоохранителей бдительный житель Варшавы.

Об этом сообщается на сайте варшавской полиции.

Бдительный поляк заметил, что два дня подряд возле отделения банка паркуется один и тот же автомобиль, в котором находятся одни и те же мужчины. Более того, они постоянно подходили к банкомату у отделения и снимали оттуда наличные.

Поляк рассказал об этом полиции, а та провела проверку, во время которой оказалось, что в автомобиле Нyundaiu приезжали двое граждан Украины 23 и 25 лет. Беседуя с полицейскими, они пытались объяснить, что не делают ничего противозаконного, однако при этом вели себя немного нервно.

Правоохранители обыскали авто и нашли крупную сумму наличных: 16 170 злотых, 4 500 долларов, 1 655 гривен, 100 российских рублей и 400 чешских крон. Кроме денег, также было обнаружены 18 мобильных телефонов, 18 банковских карт, банковская документация и словацкие паспорта, на которых были фотографии обоих мужчин, однако данные совсем других лиц.

Обоих граждан Украины задержали. Им предъявили обвинение в использовании фальшивых паспортов и финансовом мошенничестве, в результате которого было присвоено несколько тысяч злотых. Мужчин взяли под арест на три месяца, пока будет длиться следствие. Полиция не исключает, что украинцы действовали не самостоятельно, поэтому в деле могут быть  другие задержания.

Несколько дней подряд два молодых украинца обчищали банкомат в Варшаве
Несколько дней подряд два молодых украинца обчищали банкомат в Варшаве

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Теги: news, новости, Украина, кража, банкомат, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
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