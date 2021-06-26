Российский гонщик "Формулы-3" признался, что у него нет водительских прав

Российский пилот команды ART Александр Смоляр, который выступает в гоночной серии "Формула-3", признался, что пока еще не сдал на водительские права. Поэтому вынужден пользоваться общественным транспортом.

Об этом 20-летний спортсмен рассказал изданию "Спорт-экспресс".

Журналист спросил у Смоляра, можно ли его встретить за рулем не только на состязаниях, но и на российских дорогах.

"Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права безусловно есть, так как я устал ездить на метро", - сказал молодой гонщик.

Смоляр родился на Сахалине, в возрасте пяти лет с семьей переехал в Московскую область и в то же время впервые сел за руль картинга. В 2007 году впервые принял участие в спортивном картинге класса EasyKart 60. С 2008 года начал заниматься в школе картинга "Пилот".

В 10 лет он стал чемпионом Детских межклубных соревнований в классе "Боец". В следующем году вновь выиграл чемпионат в классе "Мастер".

Следующие годы были отмечены серией успешных выступлений и побед. Так, в 2017 году Смоляр стал чемпионом России по кольцевым гонкам.

В Еврокубке Формулы Renault 2019 года он занял 19-ю строчку в списке лучших молодых гонщиков сезона среди пилотов молодежных чемпионатов мира.

Прошлым летом в Великобритании Александр, выступавший за команду ART, стал победителем второй гонки четвертого этапа гоночной серии "Формула-3". Победа стала первой в карьере российского пилота, сохранявшего лидерство на протяжении всей гонки.