Прекратить критику "Северного потока-2" США потребовали от Киева

После того как Вашингтон и Берлин провели очень непростые и напряженные переговоры по "Северному потоку-2", они готовятся обнародовать свое совместное заявление по этой проблеме.

Но позиция Киева, который выступает резко против газопровода привела к тому, что в Белом доме призвали власти Украины воздержаться от комментариев и не заявлять публично о своей позиции по данному вопросу.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источников, "представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода". Американские официальные лица указали, что публичные выступления против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева. Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

По словам одного из американских чиновников, в ходе текущих переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые газопровод может представлять для Украины и европейской энергетической безопасности. Между тем, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил изданию, что позиция Киева заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение строительства газопровода. Он отметил, что Киев по-прежнему категорически против "Северного потока-2".

Напомним, США и ФРГ намерены объявить о соглашении по "Северному потоку-2" сегодня 21 июля. Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии. Власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину. В проекте соглашения, по некоторым данным отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей.