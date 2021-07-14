В Китае сильные ливни вызвали наводнение

После масштабных наводнений в Европе стихия пошла на восток и добралась до Китая. Вчера, 20 июля, на город Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай - Ред.) обрушились небывалые ливни, которые привели к наводнению, нарушению транспортного сообщения и перебоям в подаче электроэнергии.

Об этом передает агентство Синьхуа.

Проливные дожди заставили штаб по борьбе с наводнениями и засухой, находящийся в административном центре провинции, повысить уровень экстренного реагирования на наводнение до максимального.

В Чжэнчжоу в течение суток выпало в среднем 457,5 мм осадков, что стало максимальным количеством с момента начала ведения метеорологического учета. По данным провинциального метеорологического центра, в городе также зафиксировали рекордный уровень осадков за час - 201,9 мм в период с 16:00 до 17:00 во вторник 20 июля.

Сильные потоки воды фактически парализовали дорожное движение в городе. Рейсы более 80 автобусных маршрутов были временно прекращены, свыше 100 маршрутов перенаправили, работа метро также была приостановлена.

Аэропорт в Чжэнчжоу отменил 260 прибывающих и вылетающих рейсов, местные железнодорожные службы также приостановили или задержали движение некоторых поездов. В результате ливней несколько жилых районов города остались без водопроводной воды и электричества.

По некоторым данным стихия унесла жизни 12 человек. Еще пятеро угодили в больницы с тяжелыми травмами.