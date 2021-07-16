 

На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град

События Сегодня, 09:3729
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град

В среду, 21 июля, Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства.

При этом в восточных областях все еще будет сохраняться жаркая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории. Лишь крайний юг и Волынь уклонятся от серьезной непогоды", - написала эксперт.

По словам Диденко, сегодня местами может "вальнуть несмешной ливень, который затопит серьезно". Однако точной информации на этот счет на данный момент нет.

Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22...+27 градусов. В Одесской и Николаевской также температура воздуха начнет снижаться.

Однако жара еще задержится 21 июля на Востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и на юго-востоке - там ожидается +30...+34 градуса. Жара в этих регионах спадет уже 22 июля.

Что касается Киева, то сегодня в столице прогнозируются дожди, грозы, шквалы ветра и град. Температура воздуха днем составит +20 градусов. 

"Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия, подумайте, как и на чем лучше ехать по делам. Уже сегодня позаботьтесь о безопасной парковке для вашего автомобиля, если уйдете утром из дома, закройте окна, чтобы не было сквозняков. Не знаю, сделает ли "погоду" зонт при сильном ливне, который ожидается, однако - возьмите", - посоветовала Диденко.

На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град

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