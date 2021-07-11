Как создатель Amazon слетал в космос и почему этот полет стал сенсацией

Во вторник, 20 июля, самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил полет в космос на борту многоразовой космической капсулы New Shepard. Она поднялась на высоту 106 километров.

Это первый частный полет человека в космос, организованный компанией Безоса Blue Origin.

Почти неделей ранее еще один миллиардер Ричард Брэнсон уже открыл эру коммерческих туристических полетов в космос, но у Безоса заявили, что это не может считаться полноценным полетом в космос.

Брэнсон так и не достиг линии Кармана - границы между земной атмосферой и космосом. А создатель Amazon ее преодолел. Правда, не на много.

Кроме Безоса в капсуле New Shepard было еще трое человек. Суборбитальный полет был недолгим - всего 10 минут.

Рассказываем, как слетал в космос американский миллиардер, как он конкурирует в нише туристических полетов на орбиту с Ричардом Брэнсоном и что самого интересного мы знаем о полетах в космос вообще.

Как прошел полет с Безосом

Основатель Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос рассказывал, что мечтал полететь в космос с пяти лет. Спустя полвека его мечта осуществилась.

Кто бы на борту? Кроме Безоса на борту New Shepard были его брат Марк. А также 82-летняя пилот Уолли Фанк, которая была одной из лучших участниц программы подготовки женщин-астронавтов в 1960-х "Меркурий-13", но так и не полетела в космос.

Фанк на борт пригласил сам Безос, заявив, что никто не ждал дольше.

"Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", — написал миллиардер в Twitter. В итоге Уолли Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Замыкал экипаж 18-летний студент из Нидерландов Оливер Демен. Он увлекается космосом и уже получил лицензию пилота. Он стал самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Билет для него выкупил его отец, возглавляющий инвестиционную компанию Somerset Capital Partners.

Вместо Демена должен был лететь другой пассажир, купивший билет на онлайн-аукционе за 28 миллионов долларов, но впоследствии его график не позволил этого сделать. Имя этого неудавшегося космического туриста не называют.

Как устроен космический корабль New Shepard? Это система из ракеты-бустера и самопилотируемой капсулы, рассчитанной на 6 человек. Она контролируется бортовыми компьютерами, без участия центра управления на Земле и пилотов.

Одной из фишек капсулы являются самые большие окна-иллюминаторы из летательных аппаратов, которые когда-либо отправлялись в космос.

New Shepard был создан для суборбитальных полетов космических туристов на высоту более 100 километров. Это меньше, чем расстояние до МКС, которая вращается на орбите на высоте около 420 км над Землей.

Как прошел полет? Ракета с капсулой New Shepard взлетела с космодрома в Техасе в 16:12 по киевскому времени. Через две минуты после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершила вертикальную посадку, а капсула на недолгое время поднялась на высоту 106 км. Пассажиры находились в невесомости около четырех минут.

После этого аппарат спустился на поверхность на трех парашютах в нескольких километрах от места запуска. Все это заняло около 10 минут.

"Говорит астронавт Безос. Это самый лучший день! Хочу вам сказать, что здесь у нас очень довольный экипаж!" - сказал миллиардер во время посадки.

Траектория полета. Схематически маршрут полета космической капсулы с Безосом выглядел так. Как видим, он поднялся на шесть километров над линией Кармана, отделяющей Землю уже непосредственно от космического пространства.

Конечно, и за этой линией еще есть остатки атмосферы. Но это уже считается космосом. Хотя и углубился в него Безос всего на шесть километров. Если бы он поднялся до 122 километров от уровня моря, то вышел бы за пределы воздушного пространства.

Космическая гонка миллиардеров

Безос и еще один миллиардер Ричард Брэнсон борются за право открыть эру туристических коммерческих полетов в космос. Компанию Blue Origin Безос создал еще в 2000 году и с тех пор готовился к полету. Но Брэнсон совершил полет на девять дней раньше.

На космолете VSS Unity Брэнсон совершил суборбитальный полет 11 июля, поднявшись на высоту 90 километров. Миллиардер летел не один, а в составе экипажа корабля из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона. Сообщалось, что участники ощутили на себе действие невесомости.

В полет его провожал еще один миллиарде-энтузиаст космических путешествий - Илон Маск. Его ракета Falcon-9 начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon, но сам бизнесмен еще не побывал в космосе, однако зарезервировал билет на одном из рейсов Virgin Galactic.

Брэнсон основал компанию Virgin Galactic, которая планирует заниматься суборбитальными и орбитальными туристическими полетами в космос. Билеты на полеты раскуплены на годы вперед. Цена за один около 250 тысяч долларов.

Так, мэр Днепра Борис Филатов рассказывал, что купил 146-й билет на космический полет в качестве туриста еще в 2009 году. Он обошелся в 200 тысяч долларов. Если все пойдет хорошо, то его очередь подойдет примерно через полтора года.

Правда, в компании Безоса заявили, что полет Брэнсона нельзя считать полноценным полетом в космос, из-за недостаточной высоты, на которую поднялся корабль.

В Blue Origin отметили, что полет Брэнсона прошел ниже линии Кармана - общепризнанной высоты в 100 километров, с которой начинается космическое пространство. Летательный аппарат Virgin Galactic назвали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

Помимо этого в компании Безоса привели другие преимущества своего полета. В частности, самые большие в истории космических полетов окна размером 107х71 см, наличие системы эвакуации, минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных полетов против трех полетов у Virgin Galactic.

Кроме космического туризма, компания Безоса собирается запустить тяжелую ракету New Glenn, которая должна превзойти Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Также он уже анонсировал два новых полета New Shepard.

Одиннадцать фактов о полетах в космос

Прямо на наших глазах полеты в космос превращаются в туристические поездки. Это становится лишь вопросом денег. В последние дни сразу несколько человек сделали это. Но что мы знаем о полетах в космос вообще?

1. Кто первым предсказал будущий полет человека в космос? Мы всегда считали, что Константин Эдуардович Циолковский. Оказывается - нет! За 40 лет до него, в 1861 году, это сделал шотландский канадец Уильям Лейтч, описавший возможность освоения космоса с помощью ракет. Его мысли по этому поводу были опубликованы в книге "Слава Богу на небесах". Странное название для научной книги, если не знать, что Уильям Лейтч был священником и много лет совмещал занятия в обсерватории Глазго с работой в церкви. Одно другому как-то не мешало.

2. Как известно, первым живым существом, побывавшим в космосе, была Лайка - совершенно беспородная собака, найденная то ли в приюте, то ли вообще на улице. Но первым кандидатом на полет она не была. В одной группе с ней готовили к запуску Альбину - более опытную собачку, уже дважды летавшую прежде в верхние слои стратосферы. Ее и должны были запустить - но в ходе подготовки выяснилось, что Альбина беременна, и ее пожалели. Ведь для первого хвостатого космонавта полет в космос был путешествием в один конец - возврата на Землю не предполагалось. Лайка полетела - и погибла после 4 витков от перегрева.

3. Первый человек в космосе Юрий Гагарин мог никогда не оказаться на орбите и вообще не стать летчиком. В 1956 году его собирались отчислять из Оренбургского летного училища. Нет, он не был двоечником, все у него было в порядке, только вот с посадкой никак не получалось - самолет каждый раз клевал носом при приземлении. Это была грубая помарка, и ее не могли перекрыть никакие другие достижения Гагарина. Приказ об отчислении был готов, но не подписывался - начальник училища не мог смотреть на то, как Гагарин убивается, плачет, уверяет, что без неба жить не сможет. В конце концов, чуткий педагог понял, в чем проблема. Гагарин был очень маленького роста (157 сантиметров), и угол обзора из кабины пилота при посадке получался ограниченным. Попробовали подложить ему на сиденье толстую подкладку - и посадка сразу наладилась. Так Гагарин был спасен как летчик и как герой планеты Земля.

4. До того, как был сформирован нынешний экипаж корабля Джеффа Безоса New Shepard, самым молодым человеком, слетавшим в космос, оставался Герман Титов. Когда он вышел на орбиту в августе 1961 года, ему исполнилось 25 лет 10 месяцев 26 дней. Но не это удивительно. Следующим в списке космонавтов планеты оказался человек, которому было суждено стать самым старым космонавтом в истории. Это был американец Джон Гленн. В феврале 1962 года следующим после Титова он совершил полет в 41-летнем возрасте - и на этом остановился. Казалось, что навсегда. Но нет! 29 октября 1998 года, уже будучи сенатором, Гленн стартовал в составе шаттла "Дискавери" в возрасте 77 лет. На тот момент это был абсолютный возрастной рекорд, причем с большим запасом.

5. Контактов с внеземным разумом в космосе пока не зарегистрировано. Хотя... Нет, как же! Один был. В конце декабря 1965 года пилот корабля "Джемини-6" Томас Стаффорд во время связи с Центром управления полетом вдруг сказал: "Вижу объект, похожий на спутник... Прошу разрешения на перехват... Я вижу командный модуль и восемь модулей поменьше впереди. Пилот командного модуля одет в красный костюм". После этого зазвучала рождественская мелодия Jingle Bells в исполнении командира корабля Уолтера Ширры. Так экипаж шутливо обыграл приближение праздника. Под пилотом инопланетного командного модуля в красном костюме, конечно, имелся в виду Санта-Клаус.

6. Первыми людьми, совершившими облет Луны, стали американцы Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс - экипаж "Аполлона-8". Но не они были первыми живыми существами, проделавшими такой маршрут. "Аполлон-8" вышел на орбиту Луны в декабре 1968 года. А тремя месяцами ранее, в сентябре, Луну облетел советский космический аппарат "Зонд-5", на борту которого находились две среднеазиатские черепахи. Имен им дать не потрудились, так что первые лунные космонавты остались в истории анонимными. В документах они числились как номера 22 и 37. Вместе с ними в "Зонде-5" находились мухи дрозофиллы и жуки хрущаки, но, конечно, именно черепахи были командирами экипажа.

7. Самый большой комический экипаж всех времен летал в октябре-ноябре 1985 года на шаттле "Челленджер" и состоял из 8 человек - пятерых американцев (в том числе одна женщина), двух немцев и одного голландца. Больше никогда такая большая компания в космос не поднималась. Экипаж провел на орбите неделю и успешно приземлился 6 ноября. Это был последний удачный полет "Челленджера" - в январе следующего года он взорвется после старта с семью астронавтами на борту.

8. В космосе побывали представители 40 стран и всех континентов, кроме Австралии. Самые экзотические в этом списке, пожалуй - Афганистан и Монголия. И та, и другая страна имеет космонавта, разумеется, только благодаря дружбе с Советским Союзом. Причем афганец Абдул Ахад Моманд вскочил буквально в последний вагон - успел слетать на "Союзе ТМ-5" в 1988-м, когда из его страны уже выводили советские войска. Кстати, полет вполне мог оказаться роковым - в спускаемом аппарате возникли проблемы, и экипаж больше суток бился над устранением поломки, рискуя навсегда остаться на орбите. И исправил положение именно афганец!

9. Первый и единственный раз супружеская пара летала в космос на борту шаттла "Индевор" в сентябре 1992 года. Это были американцы Марк Ли и Джен Дэвис. Начали подготовку к полету они еще не супругами, брак заключили за несколько недель до старта, чем поставили NASA в труднейшую ситуацию. Ведь с самого начала программы "Спейс Шаттл" существовал негласный запрет на полеты супружеских пар. Но замену в экипаже производить было уже слишком поздно. И молодожены полетели. Как свидетельствуют коллеги по команде, сексом в космосе они не занимались. На борту шаттла просто негде уединиться для этого.

10. Космос вытягивает человека - в самом прямом смысле слова. Ведь гравитация не давит там на позвоночник, и потому он, эластичный по природе, со временем распрямляется на всю свою длину. Понятно, что чем больше времени человек проводит в космосе, тем становится выше (а точнее – длиннее). Например, американец Скотт Келли, пробывший на МКС 340 дней - с марта 2015 по март 2016 года, вернулся на Землю совсем другим. Он стал выше на целых 5 сантиметров!

11. Самый сенсационный космонавт находится на фасаде собора Богородицы испанского города Саламанка. Там он вплетен в орнамент наряду с прочими нереальными существами - всякими единорогами, горгульями и так далее. Это не проделки инопланетян - на фасад космонавт попал вполне земным образом. Его туда поместил скульптор Мигель Ромеро во время реставрации в 90-е годы прошлого века. Зачем он это сделал? Сам Ромеро объяснял, что просто хотел как-то отметить время реставрации, 20-й век - а что еще лучше символизирует это столетие, чем космонавт?