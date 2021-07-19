 

Учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом провели ВСУ

События Сегодня, 12:3865
Учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом провели ВСУ

На административной границе с Крымом украинские военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.

По его словам, расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные цели условного противника еще до того, как они вошли в район ответственности.

Учения завершились условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Крым, Бук, 7dniv, 7dnivinfo, учения  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Во Львовской области начались военные учения
Во Львовской области начались военные учения "Три меча"
19-июл-2021, 19:59
Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом
Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом
5-июл-2021, 19:51
Учения в уникальной природной пустыне Херсонской области провели военные в рамках Sea Breeze
Учения в уникальной природной пустыне Херсонской области провели военные в рамках Sea Breeze
1-июл-2021, 10:00
Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии
Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии "уничтожили пехоту противника"
12-июн-2021, 20:01
Тайное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом принял СНБО
Тайное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом принял СНБО
5-июн-2021, 10:13

Последние новости

12:59
События
В Киеве полицейские разыскали дом потерявшейся женщины методом подбора домофонных ключей
12:55
События
Запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах захотели в "Слуге народа"
12:38
События
Учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом провели ВСУ
12:37
События
10 поездов из-за непогоды задерживаются в Украине
09:55
События
Как создатель Amazon слетал в космос и почему этот полет стал сенсацией
09:37
События
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град
09:32
События
В Китае сильные ливни вызвали наводнение
09:28
События
Почти четверть украинских школьников провалила тесты по истории
09:25
События
Прекратить критику "Северного потока-2" США потребовали от Киева
09:24
События
Российский гонщик "Формулы-3" признался, что у него нет водительских прав
09:18
События
Культуролог Бильченко прокомментировала увольнение из вуза
08:32
События
Несколько дней подряд два молодых украинца обчищали банкомат в Варшаве
08:29
События
Комментарий по поводу договоренностей США и ФРГ о "Северном потоке - 2" готовит Госдеп
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июля 2021
Вчера, 2021-07-20
23:02
События
Из-за наводнения в Германии затопило автосалон с новенькими Porsche
23:00
События
В РФ официально презентовали новый истребитель "The Checkmate"
22:58
События
В Украине начался рост числа заболевших COVID-19, есть угроза "взрывных темпов"
22:55
События
Орган для борьбы с отмыванием денег и ограничить наличные платежи хотят создать в ЕС
22:53
События
О двух новых запусках космического корабля New Shepard объявил Безос
22:52
События
Анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денег хотят запретить в ЕС

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 июля 20212390
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 июля 20211748
Первое заявление о деле по убийству Шеремета сделал новый министр МВД1134
Что значит введение НДС на недвижимость и как он изменит цены на жилье852
Зачем СБУ вызвала на допрос Сергея Шойгу479
Почему в Киеве угрожают Западу "разворотом на Восток"389
Как после потопа в Киеве найти уплывшие номерные знаки рассказали в МВД321

Досуг

Преимущества использования тренажеров при занятиях фитнесом
Преимущества использования тренажеров при занятиях фитнесом
Трудно поддерживать обычный режим тренировок без правильного спортивного оборудования. Возможности и функции тренажеров помогают отслеживать  прогресс и поддерживать мотивацию к достижению целей в фитнесе.
Сегодня, 11:2059
Отели на Кипре: утро с видом на море
Отели на Кипре: утро с видом на море
Чтобы обрести безмятежность, отправляйтесь на Средиземное море, теплыми водами которого омывается огромный остров. Инфраструктура и отели на Кипре понравятся вам ненавязчивым сервисом и спокойным, но в то же время насыщенным отдыхом.
19-июл-2021, 22:54189
Работа украинцам в Польше
Работа украинцам в Польше
В последнее время в Украине в сложных экономических реалиях стало проблематично устроиться на работу по специальности, образованию, опыту. Все больше желающих к поиску вакансий за рубежом. 
19-июл-2021, 21:27219
Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения
Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения
Полипропилен – это один из новейших материалов, который широко используется в разных сферах. О нем узнали не так давно. Но, за время существования, он успел завоевать доверие многих потребителей.
19-июл-2021, 20:52183
Босоножки с тонкими ремешками на лето
Босоножки с тонкими ремешками на лето
Топовым обувным трендом лета стали босоножки с тонкими ремешками. Изящные модели на низких или высоких каблуках уже заняли свои почетные места в женских гардеробах.
19-июл-2021, 19:26256
Что нужно знать о грунтовке стен?
Что нужно знать о грунтовке стен?
Перед финишной отделкой стеновых поверхностей для устранения мелких дефектов производят грунтование стен. Смеси для грунтовки помогают сделать стену сухой и ровной, препятствуют образованию грибка и плесени, облегчают нанесение последующих слоев отделки.
19-июл-2021, 18:17173

События

В Киеве полицейские разыскали дом потерявшейся женщины методом подбора домофонных ключей
В Киеве полицейские разыскали дом потерявшейся женщины методом подбора домофонных ключей
В Киеве неравнодушные граждане обнаружили растерянную пожилую женщину, которая не понимала где она и куда идет, и вызвали патрульных.
Сегодня, 12:5953
Запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах захотели в "Слуге народа"
Запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах захотели в "Слуге народа"
В Украине предлагают запретить продавать в супермаркетах, продуктовых, детских и спортивных магазинах алкоголь и любые виды табачных изделий.
Сегодня, 12:5580
Учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом провели ВСУ
Учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом провели ВСУ
На административной границе с Крымом украинские военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.
Сегодня, 12:3870
10 поездов из-за непогоды задерживаются в Украине
10 поездов из-за непогоды задерживаются в Украине
В среду, 21 июля, в связи грозовыми дождями, которые накрыли почти всю Украину, по прибытию задерживаются восемь поездом дальнего следования и два пригородных.
Сегодня, 12:3762
Как создатель Amazon слетал в космос и почему этот полет стал сенсацией
Как создатель Amazon слетал в космос и почему этот полет стал сенсацией
Во вторник, 20 июля, самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил полет в космос на борту многоразовой космической капсулы New Shepard. Она поднялась на высоту 106 километров. 
Сегодня, 09:5575
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град
На 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град
В среду, 21 июля, Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства.
Сегодня, 09:37229
7 Днів