Запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах захотели в "Слуге народа"

В Украине предлагают запретить продавать в супермаркетах, продуктовых, детских и спортивных магазинах алкоголь и любые виды табачных изделий.
Соответствующий законопроект №5805 подготовил нардеп от "Слуги народа".
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Автор проекта закона - нардеп Георгий Мазурашу. Он предлагает продавать алкоголь и табачные изделия только в специализированных торговых точках, где других товаров в ассортименте не будет.
"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
В связи с этим нардеп предлагает:
- запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.
- продажу этих изделий разрешить исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.
- за нарушение запрета штрафовать магазины на 23 790 грн.