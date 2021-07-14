Запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах захотели в "Слуге народа"

В Украине предлагают запретить продавать в супермаркетах, продуктовых, детских и спортивных магазинах алкоголь и любые виды табачных изделий.

Соответствующий законопроект №5805 подготовил нардеп от "Слуги народа".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Автор проекта закона - нардеп Георгий Мазурашу. Он предлагает продавать алкоголь и табачные изделия только в специализированных торговых точках, где других товаров в ассортименте не будет.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В связи с этим нардеп предлагает: