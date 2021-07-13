В Киеве полицейские разыскали дом потерявшейся женщины методом подбора домофонных ключей

В Киеве неравнодушные граждане обнаружили растерянную пожилую женщину, которая не понимала где она и куда идет, и вызвали патрульных.

Правоохранители с помощью подбора ключей для домофона и опроса людей вернули потерявшуюся женщину домой к мужу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Тelegram-канале.

Инцидент произошел на улице Василия Тютюнника, там прохожие обнаружили потерявшуюся женщину и вызвали полицию. Инспекторам удалось узнать у пожилой женщины только ее имя, вспомнить свой адрес она не смогла, но при ней были ключи от домофона и квартиры.

Правоохранители обратили внимание, что женщина очень медленно ходит и сделали вывод, что далеко от дома она уйти не могла. Они посадили женщину в служебное авто и поехали по району.

"Патрульные спрашивали местных жителей, продавцов магазинов и т.д. не помнят ли они потерянную женщину. Но результата не было. Также инспекторы проверяли подходит ключ, который был у женщины, к двери домофонов домов и это сработало! Нашли дом, а потом и квартиру где 80-летнюю жену уже ожидал муж", - сказано в сообщении.