Зрители "Сватов" возмутились переводом сериала на украинский. Видео

После вступивших в силу норм закона о государственном языке на телеканалах нашей страны начали транслироваться сериалы на украинском языке.

В частности, комедийный телесериал студии "Квартал 95" "Сваты" перевели с русского на украинский язык. 19 июля на телеканале "1+1" вышла первая его серия с переводом. Поклонники сериала возмутились и заявили, что перевод сделан некачественно, а сериал стал неинтересный.

"Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые, давно смотрят российские каналы через смарт тв. Мало того, что вообще ничего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна... Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный!", - пишет девушка в комментариях под сериалом на сайте "1+1" .

Многие также отмечают, что перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала. "Сваты" - это ужас, Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", - написала еще одна поклонница.