В Венгрии после критики ЕС скандального ЛГБТ-закона решили вынести его на референдум

Правительство Венгрии проведет референдум по скандальному законопроекту о борьбе с ЛГБТ. В данном законопроекте гомосексуальность приравняли к педофилии.

Об этом сообщает Euronews.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook. Референдум проведут, чтобы снять все вопросы.

Официально закон называется Законом о защите детей и преследует цель обеспечить защиту детей и борьбу с педофилией. Его широко критиковали за дискриминацию членов ЛГБТ-сообщества, и Европейский Союз возбудил судебный иск против Венгрии.

Первоначально закон был принят в июне во время прайд-месяца ЛГБТ-сообщества и запретил изображение гомосексуализма и трансгендеров как в школьной программе, так и в телешоу, предназначенных для несовершеннолетних. Кроме того, законопроект приравнивает гомосексуальность к педофилии.

Закон был широко раскритикован ЕС, поскольку он противоречит статье 21 Хартии основных прав организации, в которой говорится, что "стигматизация ЛГБТИК представляет собой явное нарушение их основного права на достоинство, как это предусмотрено Хартией ЕС и международным правом".