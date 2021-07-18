О подозрении сообщили женщине напавшей на отделение банка в Киеве

Прокуратура сообщила о подозрении 23-летней женщине, которая накануне в Киеве напала на отделение "Укрсиббанка" с пистолетом и "коктейлем Молотова".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбуке.

"Оболонской окружной прокуратурой Киева сообщено о подозрении 23-летней местной жительнице по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захват заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины), - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемая зашла в помещение банка на улице Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью (коктейль Молотова) и потребовала у сотрудников банка деньги. При этом она угрожала пистолетом.

После чего работники учреждения выполнили требование женщины и передали нападающей 15 тысяч гривен. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю женщину, и приставив ей к спине пистолет, приказала вместе с ней выходить из помещения банка.

Женщину задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога.

Следствие по уголовному делу продолжается.