Рост тарифов для украинцев на 30-40% анонсировали в мэрии Киева

C октября этого года в Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление. В среднем повышение составит 30-40%.

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил изданию "Новое время".

По словам чиновника, у предприятий теплоснабжения нет оборотных средств - они являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Также он обратил внимание на то, что за последнее время сильно подорожала стоимость газа.

"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", - заявил Пантелеев.

По данным журналистов, тарифы с 1 октября изменятся следующим образом: